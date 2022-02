Referendum: Piraino e Napolitano (Mi), contrari a voti ad avvocati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Corte Costituzionale ha giudicato ammissibile il referendum sull’attribuzione del diritto di voto agli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazioni di professionalità dei magistrati. Siamo preoccupati perché i toni concitati, che normalmente caratterizzano le campagne elettorali, impostate secondo logiche di parte, non consentiranno una accurata riflessione sui temi della giustizia, che implicano profili di architettura costituzionale complessi e delicati" è quanto dichiarato in una nota congiunta dal segretario generale di Magistratura indipendente Angelo Piraino e il presidente di Magistratura indipendente Luisa Napolitano. "Siamo fortemente contrari - ha sottolineato la nota - all’attribuzione del voto agli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazioni di professionalità dei magistrati, oggetto sia di un quesito referendario che della riforma varata dal consiglio dei ministri. Più volte siamo intervenuti per esporre tutte le nostre obiezioni, e interverremo in tutte le sedi possibili per ribadire i nostri argomenti e confrontarci con i sostenitori della tesi opposta". "Le valutazioni di professionalità non sono promozioni, ma verifiche periodiche obbligatorie, dalle quali dipende la possibilità stessa per il magistrato di continuare a svolgere il suo lavoro: due valutazioni negative comportano il licenziamento. Gli avvocati - hanno rimarcato - sono già nei consigli giudiziari, dove forniscono un contributo tecnico prezioso sull’organizzazione degli uffici giudiziari e già oggi possono fare segnalazioni e fornire informazioni utili per la valutazione di ogni magistrato, aggiungere il voto determinerebbe un forte rischio di interferenze con l’esercizio indipendente della funzione giudiziaria". (segue) (Ren)