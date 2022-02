Referendum: Piraino e Napolitano (Mi), contrari a voti ad avvocati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli avvocati che compongono i consigli giudiziari - hanno proseguito Piraino e Napolitano - a differenza dei componenti laici del Csm, non vengono posti in aspettativa, e sarebbero chiamati a dare dei voti su quegli stessi magistrati dinanzi ai quali patrocinano le loro cause: con quale animo questi magistrati dovranno giudicare quelle cause, sapendo che dal difensore che hanno davanti potrebbe dipendere la possibilità di continuare a svolgere il loro lavoro? Una situazione che è destinata a peggiorare ulteriormente, perché si vuole modificare il sistema di valutazione di professionalità con l’introduzione di improbabili 'pagelle'. Questa riforma lede l’indipendenza della magistratura, che non è un privilegio, ma una garanzia per tutti. Ogni cittadino ha il diritto a che il suo processo si svolga davanti a un magistrato che non sia soggetto a pressioni o condizionamenti, sia esterni che interni". "Vogliamo che vengano aumentate le occasioni di confronto e dialogo tra l’avvocatura e la magistratura - hanno concluso - ma la fiducia reciproca si costruisce con un confronto su posizioni paritarie, e non può essere basata su rapporti di forza e indebite commistioni. Abbiamo bisogno di buon senso e di scelte condivise, e non di nuovi ambiti di potenziali conflittualità tra le rispettive categorie professionali. (Ren)