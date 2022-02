Costa Rica: da lunedì necessario visto in ingresso per cittadini venezuelani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre del 2021, secondo le stime della "Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela" (R4V) il numero di venezuelani ha lasciato il Paese ha toccato quota 5,9 milioni. Si questi, 4,8 milioni si sono stabiliti in altri Paesi dell'America Latina. La comunità più numerosa è quella che si è stabilita in Colombia, 1,74 milioni di venezuelani, seguita dal Peru, con 1,28 milioni e dal Cile, 448 mila migranti. La cifra di persone uscite dal Paese rappresenta il 20 per cento di quello che si ritiene il picco più alto della popolazione del Venezuela, 30 milioni di abitanti. La R4V unisce organismi delle Nazioni Unite e organizzazioni della società civile per fornire informazioni e documentazione ai governi regionali sugli spostamenti dei venezuelani. I flussi migratori Ono alla base di diverse polemiche nella regione. (segue) (Mec)