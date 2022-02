Costa Rica: da lunedì necessario visto in ingresso per cittadini venezuelani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana, la vicepresidente della Colombia, Marta Lucía Ramírez, aveva riportato all'l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) la difficoltà del Paese di continuare ad accogliere venezuelani in uscita. Il numero di migranti venezuelani accolti Colombia “è sproporzionato”, ha detto la vicepresidente. “Sono quasi il 30 per cento dei venezuelani che hanno lasciato il Venezuela”. "Come possiamo allora assimilarli? Chi lo farà? La Colombia non ha la capacità di continuare ad assimilare nuovi migranti o rifugiati dal Venezuela", ha aggiunto, spiegando che nel Paese sono arrivati i migranti con meno risorse e meno qualificati. La vicepresidente ha quindi lanciato un appello a condividere in modo più equo la ripartizione dei migranti e rifugiati dal Venezuela nella regione e ad alzare la voce contro le violazioni del governo di Nicolas Maduro. Lo scorso anno la Colombia ha concesso lo status di protezione temporanea a 1,8 milioni di migranti venezuelani. (segue) (Mec)