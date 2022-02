Moldova: ambasciatore Usa a Chisinau annuncia investimenti nel settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti investiranno 18 milioni di dollari nei prossimi quattro anni per contribuire a consolidare e diversificare il settore energetico in Moldova. Lo ha affermato l'ambasciatore degli Usa a Chisinau, Kent D. Logsdon in un editoriale pubblicato da "Ziarul de Garda". "Il rapporto tra i nostri Paesi è iniziato con un accordo ufficiale tra i presidenti, ma il suo vero fondamento sono i legami tra le persone che abbiamo costruito in tre decenni. Nel 1992 ero un giovane diplomatico che lavorava a Washington nel Centro operativo per la gestione delle crisi del Dipartimento di Stato, aperto 24 ore su 24, osservando la fine della Guerra Fredda e l'insediamento di nuovi paesi come la Moldova. Ora è un onore guidare qui l'ambasciata degli Stati Uniti e rafforzare questa partnership duratura. Dieci ambasciatori americani hanno ricoperto questa posizione prima di me, ma non credo che nessuno di loro abbia assistito a un momento di opportunità storica come oggi. Come ho detto alla presidente Maia Sandu questa settimana, quando gli ho consegnato le lettere di accreditamento, i nostri due Paesi hanno molto da celebrare insieme e molto altro da raggiungere attraverso la cooperazione", ha scritto Logsdon. (segue) (Rob)