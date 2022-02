Moldova: ambasciatore Usa a Chisinau annuncia investimenti nel settore energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- !Negli ultimi 30 anni, più di 5 mila moldavi si sono recati negli Stati Uniti attraverso programmi di scambio per studiare e rafforzare le proprie capacità professionali, mentre innumerevoli americani sono venuti qui come volontari dei Peace Corps per partecipare al programma Fulbright, come potenziali partner commerciali o semplicemente come turisti per godere della famosa ospitalità moldava. Dal 1992, gli Stati Uniti hanno investito più di 1,5 miliardi di dollari in tutti i settori, dalle strade e infrastrutture all'agricoltura e al mondo accademico. Le vite di migliaia di moldavi sono state migliorate grazie a questi progetti. La nostra partnership è estremamente importante per noi perché abbiamo affrontato questa pandemia globale. Gli Stati Uniti hanno consegnato vaccini che ora forniscono protezione a centinaia di migliaia di moldavi", ha proseguito il diplomatico. "La nostra assistenza per la pandemia include ventilatori, dispositivi di protezione individuale e altre forniture vitali per un valore di oltre 9 milioni di dollari. L'interscambio commerciale tra i due Paesi è cresciuto fino a superare i 110 milioni di dollari nel 2020 e abbiamo sostenuto con orgoglio la crescita delle esportazioni moldave nei mercati di tutto il mondo, sostenendo decine di migliaia di posti di lavoro per i cittadini moldavi", ha detto Logsdon. (Rob)