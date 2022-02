Speciale difesa: Medio Oriente-Usa, presidente Anp Abbas a Pelosi, necessario rafforzare relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas ha ricevuto a Ramallah, in Cisgiordania, la presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, attualmente in visita in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, Abbas avrebbe sottolineato l’importanza di “continuare a lavorare per rafforzare le relazioni bilaterali”. In particolare, Abbas ha informato Pelosi e la sua delegazione composta da diversi membri della Camera dei rappresentanti Usa della necessità di “porre fine all’occupazione israeliana dei territori palestinesi, fermare gli insediamenti, gli attacchi alla popolazione e l’espulsione dei palestinesi dai quartieri di Gerusalemme, nonché soffocare l’economia palestinese”. Il presidente dell’Anp ha inoltre ribadito la necessità di porre fine alle pratiche “unilaterali” portate avanti da Israele che “minano la soluzione dei due Stati” e avviare un vero processo politico. La Pelosi, da parte sua, ha dichiarato il suo “impegno per la pace sulla base di una soluzione a due Stati”, secondo l'agenzia di stampa palestinese. All'incontro hanno partecipato: i membri del Comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Hussein al Sheikh e Ziad Abu Amr, il vice primo ministro e ministro dell'Informazione Nabil Abu Rudeineh, e il consigliere diplomatico del presidente, Majdi al Khalid. Durante la sua visita in Medio Oriente, Nancy Pelosi ha incontrato il primo ministro israeliano Naftali Bennett, il presidente Isaac Herzog, il ministro degli Esteri Yair Lapid, il ministro della Difesa Benny Gantz e altri funzionari israeliani. La delegazione statunitense ha anche partecipato ad una cerimonia alla Knesset, il parlamento monocamerale di Israele. “Ribadiamo il nostro impegno per un legame indissolubile tra Stati Uniti e Israele, basato su sicurezza reciproca, interessi economici, valori comuni e l’impegno per la democrazia”, ha proseguito la presidente della Camera dei rappresentanti in questa occasione, ribadendo il continuo impegno dell’amministrazione Usa per “una soluzione giusta e duratura a due Stati”. (Res)