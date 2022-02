Imprese: Ascani (Mise), il genio italiano nel design, valore riconosciuto in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mostra, che illustra l'evoluzione nel design industriale del nostro Paese, partendo dagli anni Trenta del Novecento fino a oggi, è un viaggio tra le opere creative dell'ingegno italiano. La capacità di inventiva legata alla conoscenza tecnologica ha fatto grande il nostro Paese, il design Made in Italy è un valore riconosciuto in tutto il mondo". Anna Ascani, sottosegretaria al Mise e vicepresidente Pd, ha visitato "Italia Geniale", l'esposizione realizzata su iniziativa della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale del Mise in collaborazione con Università La Sapienza di Roma e Politecnico di Milano. Si tratta di una occasione anche per conoscere Palazzo Piacentini, la storica sede del Ministero dello sviluppo economico, che festeggia i 90 anni. "Il genio italiano ha saputo coniugare progettazione e creatività, dando vita a prodotti che hanno fatto la storia del design industriale mondiale; una qualità più che mai attuale visto che la tecnologia - oggi più che mai - deve essere arricchita dall'elemento umano". (Com)