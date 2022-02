Russia: Banca centrale, preparato disegno di legge su divieto emissione e circolazione criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Russia ha preparato un disegno di legge che vieta l'emissione e la circolazione di valuta digitale privata nel Paese. Lo riporta l'agenzia di stampa russa "Tass", che ha a disposizione i relativi documenti, in cui sono previste sanzioni fino ad un milione di rubli, pari a circa 11.600 euro, in caso di violazione di tali norme. Il regolatore propone di vietare anche la diffusione di informazioni sulle valute digitali private ed il loro rilascio in Russia. La Banca centrale russa propone inoltre di vietare a banche, altri istituti finanziari e soggetti del sistema di pagamento nazionale, di possedere valute digitali private. (Rum)