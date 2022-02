Energia: fonti, ok aumento produzione gas naturale in Sicilia e Marche ma senza nuove trivellazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le misure previste nel provvedimento contro il caro bollette che sarà oggi al vaglio del Consiglio dei ministri, è contemplato anche l’aumento delle autorizzazioni alla produzione di gas naturale, senza però nuove trivellazioni. Le aree interessate da questa novità sarebbero prevalentemente in Sicilia, nelle Marche e nel ravennate. Al vaglio anche - specificano le stesse fonti - un intervento per calmierare in un secondo momento il prezzo di vendita nazionale. (Rin)