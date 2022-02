Governo: Salvini, bene il bonus camionisti, Lega vuole risolvere i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “25 milioni di euro, fino a 2.500 euro a testa, per aiutare i giovani a fare la patente per guidare camion e altri mezzi come pullman turistici, trattori o ruspe. È un’altra buona notizia nel Milleproroghe, che conferma l’importanza di essere al governo per risolvere i problemi e aiutare settori fondamentali per l’Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)