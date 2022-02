Speciale energia: Veneto, Ferrari (Cgil), su nucleare e trivellazioni in Adriatico Zaia sbaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cgil Veneto Christian Ferrari critica le dichiarazioni del presidente della Regione Luca Zaia a proposito del ritorno all’energia nucleare e alle nuove trivellazioni nel mare Adriatico. Secondo Ferrari per affrontare la crisi energetica che colpisce imprese e famiglie, servono soluzioni immediate, sia attraverso maggiori sostegni economici sia risolvendo le tensioni geopolitiche che stanno incidendo pesantemente sui costi del gas. Il sindacalista definisce illusorie le soluzioni del nucleare “sicuro” e dell'aumento della produzione nazionale di gas, per i tempi lunghi e le potenziali tensioni sulla scelta del sito produttivo. Citando uno studio di Nomisma, Ferrari sottolinea che le eventuali nuove estrazioni di gas aumenterebbero marginalmente la produzione e lo farebbero tra molti anni, incidendo quasi per nulla sui prezzi finali. “Le dichiarazioni di Zaia, oltre che sbagliate, smentiscono clamorosamente sue convinzioni che sembravano radicate. Il referendum che ha bocciato il nucleare nel 2011 ha visto il sostegno dello stesso presidente del Veneto. Zaia, inoltre, ha votato a favore del no alle trivellazioni nel referendum del 2016 che, però, non ha raggiunto il quorum. Non ci sono alternative a una accelerazione sulle energie rinnovabili e sul risparmio energetico (come stanno già facendo le imprese più lungimiranti), gestendo la transizione con realismo ma senza puntare su soluzioni velleitarie che guardano al passato”, conclude Ferrari. (Rev)