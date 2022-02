Speciale energia: Egyps 2022, mai così tante aziende dell'Italia alla fiera internazionale del petrolio e del gas in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quinta edizione dell’esposizione internazionale del settore del petrolio e del gas Egyps 2022 ha rappresentato una importante occasione per l’Italia, che ha preso parte alla fiera con la più numerosa delegazione di aziende dalla nascita della manifestazione. Sono state infatti ben 49 le aziende presenti alla tre giorni organizzata al Cairo dal 14 al 16 febbraio attirando un totale di 450 espositori, 25 grandi compagnie petrolifere, 1.900 delegati di governi e organizzazioni internazionali e 260 relatori. Sono almeno due gli accordi firmati tra realtà italiane e il governo egiziano: il protocollo d’intesa tra la Compagnia petrolchimica egiziana (Echem) e la controllata di Eni in Egitto, Ieoc, per avviare un’iniziativa che favorisca la riduzione delle emissioni presso i cantieri petroliferi e un rapporto di cooperazione nel campo della produzione di energia pulita e idrogeno; l’accordo mirato a creare una società mista italo-egiziana per fabbricare componenti per la conversione dei veicoli a gas compresso (Cng) e liquefatto tra il ministero della Produzione militare e la società italiana Landi Renzo. (Cae)