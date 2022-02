© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte al caro dei prezzi dell’energia, e così calmierare il costo delle bollette, il governo “credo che già domani, o comunque rapidamente, interverrà per replicare le misure già adottate a gennaio”. Lo ha chiarito il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo in aula al Senato ad un’interrogazione sul supporto al sistema produttivo in seguito ai rincari dell'energia. (Rin)