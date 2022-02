Speciale energia: Libano, ministro Energia Fayyad incontra premier Miqati, focus su crisi fornitura elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia del Libano Walid Fayyad ha incontrato il primo ministro Najib Miqati per discutere della crisi energetica in corso nel Paese dei cedri dovuta alla carenza di gas ed elettricità. Secondo quanto riferito dal quotidiano francofono “L’Orient le Jour”, durante l’incontro il ministro ha chiesto di tenere un Consiglio di ministri “alla fine della prossima settimana” per discutere della questione. Il ministro dell'Energia ha anche promesso che quando il piano sarà adottato, i libanesi potranno avere accesso a dieci ore di elettricità al giorno, "a prezzi inferiori di circa il 70per cento rispetto a quelli attuali". Per quanto riguarda la costruzione di nuove centrali, richiesta dal capo del governo, Fayyad ha stimato che tali centrali non saranno operative prima della metà del 2024. A due anni dal tracollo economico del Libano, lo Stato a corto di liquidità sta lottando per acquistare carburante per le sue centrali elettriche. A fronte di una rete elettrica quasi inesistente, gran parte della popolazione libanese fa affidamento su generatori privati, ma i prezzi sono aumentati dopo che il governo ha revocato i sussidi per il carburante. Negli ultimi mesi il Libano ha importato olio combustibile dall'Iraq per far funzionare le sue centrali elettriche. Il governo è anche in trattative con l'Egitto per importare gas attraverso l'Arab Gas Pipeline, che passa attraverso Giordania, Siria e Libano. Il fatiscente settore elettrico del Libano è costato al Paese più di 40 miliardi di dollari dalla fine della guerra civile del 1975-1990. (Res)