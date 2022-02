Speciale energia: Gualtieri, fiduciosi che governo preveda ristori bollette per famiglie, imprese, enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione ai rincari dell'energia "siamo fiduciosi che ci sia un intervento sulle bollette" che sta avendo "un effetto sulle famiglie e le imprese. Ad esempio le bollette che noi paghiamo sono tra 40 e 50 milioni in più, l'equivalente di servizi molto significativi. è necessario che ci siano interventi di ristoro sulle famiglie, imprese ed enti locali". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo su Rai1 alla trasmissione "Oggi è un altro giorno". "È possibile fare un intervento senza un nuovo scostamento in legge di bilancio, che in questa fase non sarebbe appropriato, però è chiaro che bisogna mobilitare risorse aggiuntive per sostenere famiglie, imprese, regioni e comuni", ha concluso. (Rer)