Speciale energia: Assorimap, in un anno +345 per cento di bollette, servono misure strutturali

- L'intervento che il Governo starebbe varando per fronteggiare il caro bollette garantirebbe una boccata d'ossigeno, ma è sempre più urgente adottare misure strutturali e ad ampio respiro. Lo dichiara, in una nota Assorimap, l'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche, secondo cui i numeri sono eloquenti e mostrano come l'approccio emergenziale non sia sufficiente. "Basti pensare che un'impresa attiva nel riciclo della plastica nel dicembre 2021 ha registrato rincari in bolletta pari al +345 per cento per la sola componente energia rispetto allo stesso mese del 2020 e +395 per cento rispetto al 2019. Se nel 2019 la bolletta di un’impresa del riciclo si aggirava mediamente sui 150 mila euro al mese, oggi arriva anche a 540 mila. E' quindi evidente che ci sia bisogno di azioni decise e strutturali, come sta avvenendo in altri Paesi europei: la Francia, per esempio, ha assicurato un contenimento del caro bollette entro il 4 per cento", prosegue la nota. "Il governo italiano si muova in questa direzione, altrimenti accumuleremo un enorme gap di competitività su scala internazionale. Rischiamo di scontrarci con un amaro paradosso. Economia circolare e transizione ecologica vengono collocate costantemente in cima all'agenda politica, ma i rincari in corso stanno soffocando le imprese che ne costituiscono il cuore pulsante. Investire sulla Green Economy non può prescindere da sostegni strutturali a queste realtà. In termini di sostenibilità le imprese di Assorimap rappresentano un'eccellenza: per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio e 3.000 kWh di energia elettrica e si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate equivalenti di petrolio. Bisogna partire da questi elementi, per programmare azioni in grado di contrastare in pianta stabile i rincari energetici. Non farlo soffocherebbe l'economia circolare e comprometterebbe il processo di transizione ecologica per l'Italia", conclude. (Rin)