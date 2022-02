Ucraina: ministero Esteri di Pechino, guerra non è "copertura per le negoziazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una risoluzione politica della crisi in Ucraina non può basarsi sull'uso della guerra "come copertura per le negoziazioni", né sulla minaccia di sanzioni. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, a seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken. La crisi in Ucraina dovrebbe essere risolta attraverso il dialogo e le negoziazioni, tenendo in considerazione i "ragionevoli timori" delle parti in materia di sicurezza, inclusi quelli della Russia, ha sottolineato Wang. (segue) (Cip)