Kosovo-Serbia: presidente Osmani, dialogo va incentrato su riconoscimento reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia deve essere incentrato sul riconoscimento reciproco. Lo ha sottolineato la presidente kosovara, Vjosa Osmani, in un'intervista all'emittente "Rtk" dopo l'incontro avvenuto ieri a Pristina con l'inviato speciale britannico per i Balcani, Stuart Peach. Secondo Osmani, il Kosovo ha dato attuazione a tutti gli accordi firmati nel processo di dialogo mentre la Serbia non avrebbe fatto lo stesso con diverse intesa ancora inadempiute. Osmani ha evidenziato che Pristina e Belgrado non vengono trattate allo stesso modo nel dialogo: "Per questo il Kosovo non dovrebbe stare in silenzio, in quanto ciò non è giusto", ha affermato la presidente invitando l'Ue a fare pressioni alla Serbia per il rispetto degli accordi. La presidente kosovara ha infine osservato che l'Associazione dei comuni a maggioranza serba, come prevista nell'accordo del 2013 a Bruxelles, "è tra i documenti più dannosi in termini di sovranità e funzionalità interna del Kosovo". "Comunque siamo fortunati che gli Stati Uniti hanno chiarito che non sosterranno alcuna Repubblica Srpska, alcun potere intermedio o potere esecutivo. Non ci può essere alcun modello che ci porti ad una situazione simile a quella della Bosnia in Kosovo", ha dichiarato Osmani. (segue) (Alt)