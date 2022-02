Sahara: Ghali a "El Pais", accoglienza che mi ha riservato la Spagna gesto molto coraggioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accoglienza della Spagna è stato un gesto molto coraggioso come quando si viene accolti da una famiglia. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "El Pais" il leader del Fronte del Polisario, Brahim Ghali, che lo scorso anno è stato ricoverato per 44 giorni presso l'ospedale San Pedro di Logrono (Bilbao) per gravi complicanze legate al coronavirus. "Sensibilità, comprensione, disponibilità. Si preoccupavano della mia vita, di tirarmi fuori da quella situazione. E ci sono riusciti. Grazie a Dio e a loro, ora sono qui”, ha aggiunto Ghali, che sta partecipando a Bruxelles al vertice Unione europea-Unione africana. In merito alla decisione di accettare di testimoniare davanti al giudice del Tribunale nazionale spagnolo per le accuse di genocidio, il leader del Fronte del Polisario lo ha fatto in quanto "convinto queste accuse non avevano alcuna base reale, che erano una manipolazione del Marocco per confondere l'opinione pubblica spagnola". Ghali ha evidenziato di non ritenere "onestamente" che la sua presenza in Spagna sia stata la causa della crisi diplomatica tra Madrid e Rabat, una questione che non si è ancora risolta. "Il Marocco è abituato a utilizzare qualsiasi strumento per cercare di fare pressione sui governanti spagnoli. Per noi, la Spagna è un Paese sovrano che detta la sua politica estera. Non deve essere una politica che piaccia a Rabat, ma gli interessi propri dello Stato spagnolo a dettare le sue relazioni diplomatiche", ha evidenziato Ghali. (segue) (Spm)