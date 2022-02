Serbia-Ue: presidente Vucic invia condoglianze per scomparsa ex eurodeputato Kukan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha espresso le proprie condoglianze per la scomparsa dell'ex parlamentare europeo Eduard Kukan. Il politico slovacco è stato negli ultimi anni parte della squadra di mediatori del Parlamento europeo nel dialogo fra partiti in Serbia. "Ho ricevuto con tristezza la notizia della morte improvvisa di Eduard Kukan, un politico che, con la sua esperienza, ha dato un grande contributo alla promozione dei valori europei. Il nostro ultimo incontro è stato caratterizzato dal suo ottimismo riguardo al cammino europeo della Serbia, per il quale sono immensamente grato", ha scritto Vucic su Twitter. Eduard Kukan è stato ministro degli Affari esteri della Slovacchia dal 1998 al 2006 ed è stato deputato del Parlamento europeo dal 2009 al 2019. Ha anche servito come inviato speciale delle Nazioni Unite per il Kosovo, nominato dall'allora segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan. (Seb)