Ucraina: Borrell a ministeriale Nato, insieme potremo affrontare minaccia russa

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, si è detto "felice di partecipare alla riunione dei ministri della Difesa della Nato in rappresentanza dell'Ue". Secondo Borrell, la riunione e la sua presenza sono "un'altra occasione per dimostrare la forte unità transatlantica e la forte cooperazione tra Nato e Ue, specialmente in questi giorni problematici in cui affrontiamo la minaccia russa ai confini ucraini". Lo ha detto Borrell entrando ai lavori. "Siamo con l'Ucraina e gli ucraini, siamo contro il ritorno delle sfere di influenza in Europa, siamo nell'unità transatlantica" e "speriamo di poter insieme affrontare la minaccia russa contro l'Ucraina", ha sottolineato. (Beb)