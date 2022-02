Energia: Orban, governo è contento del successo di Mol e dell’arrivo di investitori polacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Ungheria è contento del successo della compagnia petrolifera Mol e accoglie con piacere l’arrivo di investitori dalla Polonia. E’ quanto ha dichiarato il premier, Viktor Orban, secondo quanto ha riferito il capo del suo ufficio stampa, Bertalan Havasi. Orban ha ricevuto oggi al Monastero carmelitano di Budapest, sede del governo, l’amministratore delegato della società petrolifera polacca Pkn Orlen, Daniel Obajtek, e l’amministratore delegato dell’ungherese Mol, Zsolt Hernadi. Con loro ha parlato della sovranità energetica dell’Europa centrale e orientale e del rafforzamento del corridoio dell’energia nord-sud. Durante il colloquio, le parti hanno parlato del recente accordo tra Mol e Orlen in base al quale la prima acquisirà 417 stazioni di servizio in Polonia, mentre la seconda acquisirà 185 distributori in Ungheria e in Slovacchia. Una volta perfezionato l’accordo, Mol diventerà il terzo fornitore di carburanti al dettaglio in Polonia, mentre Orlen assumerà la quarta posizione in Ungheria. Secondo Havasi, il governo magiaro ritiene che l’accordo darà nuovo slancio alle relazioni imprenditoriali polacco-ungheresi, già tradizionalmente buone. Promuoverà inoltre la cooperazione in seno al Gruppo di Visegrad (V4) e lo sviluppo dell’economia europea centro-orientale. (Vap)