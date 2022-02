Speciale energia: Montenegro, socialdemocratici propongono emendamento su accise carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza politica dei Socialdemocratici (Sd) ha annunciato la presentazione nel Parlamento del Montenegro di un emendamento per ridurre le accise sui carburanti nel Paese. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la proposta comprende la facoltà per il governo di operare una diminuzione delle accise fino al 25 per cento. La misura, secondo i Socialdemocratici, serve a contrastare l'aumento generale dei prezzi dell'energia. Secondo Sd, nell'ultimo anno e mezzo i prezzi del carburante sono aumentati più di dieci volte e oggi sono circa il 40 per cento in più rispetto a dicembre 2020. "Purtroppo, un tale aumento dei prezzi del carburante ha influito sull'aumento dei prezzi di molti altri beni e servizi. I socialdemocratici si aspettano che questa proposta venga approvata nella prossima seduta", ha precisato la forza politica in una nota. (Seb)