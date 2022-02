Speciale difesa: Commissione Ue, entro 2022 aggiornamento piano azione congiunto su mobilità militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del 2022, la Commissione europea, insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, proporrà un aggiornamento del piano d'azione congiunto per rafforzare la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'Europa. Questo è quanto si legge nei documenti della Commissione europea sulle iniziative di difesa che l'esecutivo europeo ha annunciato e che attuerà nei prossimi anni. Per quanto riguarda lo spazio, la Commissione esaminerà come rafforzare ulteriormente la protezione delle risorse spaziali dell'Ue, in particolare attraverso servizi aggiuntivi di sorveglianza e localizzazione dello spazio (Sst) e sfruttando il potenziale dell'industria dell'Ue. La Commissione attuerà le principali iniziative per la resilienza europea. In particolare, per contrastare le minacce ibride, la Commissione, in collaborazione con l'Alto rappresentante e gli Stati membri, valuterà le linee di base della resilienza settoriale per identificare le lacune e le esigenze, nonché le misure per affrontarle. (Beb)