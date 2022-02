Ucraina: Biden, attacco russo avrebbe immenso costo strategico per Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un possibile attacco russo a danno dell’Ucraina nei prossimi giorni e settimane potrebbe avere “un immenso costo strategico” per Mosca, oltre che “un immane costo in termini di vite umane”. Lo ha affermato il presidente Usa, Joe Biden, parlando alla nazione dalla Casa Bianca delle recenti tensioni fra Russia e Ucraina. “Dico queste cose non per provocare, ma solo per dire la verità”, ha spiegato Biden. In caso di invasione, la Russia “andrebbe incontro ad una massiccia condanna internazionale”, ha aggiunto il presidente. “Il mondo non dimenticherà che la Russia ha scelto la violenza e la morte non necessarie, l’invasione dell’Ucraina si rivelerebbe una ferità autoinflitta” per Mosca, ha concluso Biden.(Nys)