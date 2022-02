Covid: Cna, tavolo al Mise per settore ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concertare una strategia comune e condivisa per calmierare gli effetti - non solo economici - scaturiti dopo due anni dalla pandemia. È stato questo il motivo e l'obiettivo dell'incontro richiesto dalla Cna, che ha convocato questa mattina un "Tavolo della ristorazione" al ministero dello Sviluppo economico, al quale ha preso parte anche il viceministro Pichetto Fratin. La volontà della Cna - si legge in una nota - è quella di promuovere azioni da intraprendere per sostenere il settore della ristorazione, altamente vessato dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria. Il settore agroalimentare in Italia è costituito da 1.447.352 imprese con oltre 4 milioni di addetti e una media per azienda di 3,1 lavoratori. Di questi -continua la nota - solo il 25 per cento sono società di capitali. La filiera agroalimentare italiana ha un ruolo rilevante nell'economia del Paese, rappresentando quasi il 9 per cento del Pil. Il settore di produzione e trasformazione alimentare e delle bevande è composto da circa 70 mila imprese di cui il 56 per cento artigiane. "La tavola rotonda di questa mattina è nata con lo scopo di concertare una linea di azione strategica per provare a superare una situazione drammatica, dovuta ad un evento eccezionale, quale è la pandemia da Covid", ha spiegato Nicola Micheletti, presidente regionale Cna ristorazione. (segue) (Com)