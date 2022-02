Covid: Cna, tavolo al Mise per settore ristorazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ristorazione - prosegue la nota - evidenzia infatti un forte turnover tra i nuovi attori sul mercato e una vita media dei nuovi locali molto ridotta. Il 25 per cento dei nuovi ristoranti che vengono aperti in Italia infatti chiude entro un anno dall'apertura, il 50 per cento chiude entro tre anni e il 57 per cento "getta la spugna" dopo soli cinque anni. Questo trend negativo rischia di subire un ulteriore arresto con il prolungarsi dell'emergenza sanitaria. "Il settore della ristorazione - conclude Micheletti - è un punto di riferimento importante per l'economia della Toscana, per la filiera agroalimentare e, più in generale, per il turismo. Occorre affrontare questo percorso, che altro non è che prioritario, con sostegni immediati prorogando l'esenzione della Tosap/Cosap, la reintroduzione dei voucher e utilizzando i fondi del Pnrr per percorsi di formazione qualificata dedicati alla ristorazione". (Com)