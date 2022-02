Mali: Germania, ministra Difesa Lambrecht pone in dubbio partecipazione a missioni Onu e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha nuovamente posto in dubbio la partecipazione delle Forze armate della Germania (Bundeswehr) alle missioni dell'Onu e dell'Ue in Mali, Minusma ed Eutm. In particolare, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha dichiarato che, se le elezioni nel Paese del Sahel vengono “rinviate di quattro o cinque anni, allora questa non è una base per un ulteriore coinvolgimento della Germania”. Lambrecht ha poi definito “del tutto inaccettabile” la possibile cooperazione tra il governo maliano e il Gruppo Wagner, società russa per la sicurezza. Per la ministra della Difesa tedesca, l'idea che i militari maliani siano addestrati dal contingente della Bundeswehr inquadrato in “e poi collaborino con mercenari russi è impensabile”. Intanto, il ministro della Difesa del Mali, il colonnello Sadio Camara, ha assicurato a Lambrecht che il proprio governo non ha firmato alcun contratto con Wagner. Al riguardo, l'esponente della SpD ha dichiarato: “Ho concordato con Camara che ci scambieremo di nuovo le idee molto presto e il più personalmente possibile quando recupererò il mio viaggio posticipato nel Sahel”. Per allora, ha evidenziato Lambrecht, “mi aspetto impegni affidabili dal governo maliano”. A maggio del 2021, il Bundestag ha approvato il rinnovo fino al 31 maggio prossimo della partecipazione della Bundeswehr a Eutm e Minusma. In corso dal 2013, le missioni sono dedicate rispettivamente all'addestramento delle Forze armate del Mali e alla stabilizzazione del Paese africano. In particolare, il limite massimo del contingente tedesco in Minusma è rimasto invariato a 1.100 effettivi. In Eutm Mali, il tetto è stato aumentato da 450 a 600 unità. (Geb)