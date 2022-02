Droga: sequestro di hashish e cocaina in garage, arrestato 20enne a Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Genova San Teodoro e Scali hanno sequestrato 10 kg di hashish e 3 kg di marijuana all’interno di un garage sito nel quartiere Borgoratti di Genova, in cui sono stati anche scoperti oltre 500 euro in contanti e una pistola a salve modificata, completa di munizionamento. In seguito alla perquisizione, è stato tratto in arresto un 20enne, italiano, presente all’interno del box auto. Lo stupefacente era stoccato in panetti e buste. L'attività di indagine ha consentito di individuare il presunto centro di smistamento di quantitativi medio/grandi di stupefacente che, secondo gli inquirenti, non erano destinati ai consumatori finali ma distribuiti ad altri pusher per la vendita al dettaglio. L'operazione, che ha permesso di monitorare l’attività di spaccio all’interno dell’area del porto antico di Genova, aveva già portato alla perquisizione e all’arresto di alcuni piccoli spacciatori. (Ren)