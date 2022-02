Russia-Germania: Putin a Scholz, Berlino uno dei partner prioritari di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è uno dei partner prioritari della Russia, "sono felice di conoscerla". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante l'incontro a Mosca con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo tra i due leader. Inoltre il capo di Stato russo ha ribadito come la Russia sia un fornitore affidabile di risorse energetiche per l'Europa e come l'interazione avvenga sulla base di principi di mercato. A tal proposito Putin ha osservato come l'energia sia una delle aree prioritarie di interazione tra Mosca a Berlino. (Rum)