- La pace e la sicurezza in Europa sono “risorse preziose”. La situazione al confine tra Ucraina e Russia “ci preoccupa tutti”. È quanto afferma il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un messaggio su Twitter, pubblicato per la sua visita di oggi a Mosca. Al Cremlino, il capo del governo federale incontrerà il presidente russo, Vladimir Putin, per discutere della riduzione della tensione tra Russia e Ucraina. (Geb)