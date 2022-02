Siria: attacco contro bus militari, un morto e 14 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di un militare morto e 14 feriti, di cui cinque in condizioni gravi, il bilancio provvisorio dell'esplosione a bordo di un autobus che trasportava membri delle forze governative, avvenuta questa mattina a Damasco. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana "Sana". L'esplosione è avvenuta alle 07:25 (ora locale), nei pressi di una rotonda nell'area di Al Barakma. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, secondo la quale l’esplosione sarebbe stata causata da un piccolo ordigno posizionato sull’autobus. Dopo l’esplosione, le forze governative hanno circondato l’area bloccando alcune strade e trasferendo i feriti presso l’ospedale Al Mouwasat nella zona di Al Mezzeh. Lo scorso 20 ottobre, l’esplosione di un autobus dell’esercito delle forze governative a Damasco ha causato la morte di 13 persone e il ferimento di altre tre. Secondo l’agenzia siriana “Sana”, due ordigni erano esplosi mentre l’autobus si trovava sul ponte Hafez al Assad, mentre un terzo ordigno era stato disinnescato da un’unità dell’esercito.(Res)