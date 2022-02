Ucraina: Metsola, situazione richiede risposta unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Ucraina richiede una risposta unitaria. Lo ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ha incontrato a Strasburgo l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Ho sollecitato gli sforzi per continuare ad allentare le tensioni, ma ho ribadito che se la situazione dovesse peggiorare, sosterremo un'azione rapida, coordinata e concreta. Siamo al fianco dell'Ucraina", ha scritto Metsola. (Beb)