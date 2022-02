Giustizia: Cartabia, con riforme Pnrr Pil a 1,7 per cento in lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme sono "precondizioni per raggiungere obiettivi di efficienza" nell'ambito della giustizia civile e penale che hanno anche una "ricaduta importante sull'economia". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in audizione presso la commissione Giustizia della Camera nell'ambito dello stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Si stima che con le riforme ci sarà "un aumento Pil nel lungo periodo fino al 1,7 per cento", dunque si affrontano obiettivi "ambiziosi ma con benefici in prospettiva molto significativi", ha spiegato. (Rin)