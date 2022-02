Energia: Lollobrigida (Fd'I), rincari insostenibili, servono interventi strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, sottolinea: "Rincari insostenibili e intere filiere produttive allo stremo. Il caro energia sta colpendo in maniera pesantissima famiglie e imprese del commercio che pagheranno, secondo la stima elaborata da Confcommercio, il doppio delle spese per l'energia rispetto alla Francia e tra il 15 e il 20 per cento in più delle bollette rispetto alla Germania. Dati allarmanti che dimostrano come la crisi energetica investe le singole nazioni europee in maniera diversa". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che "queste cifre confermano che l'Italia è lo Stato in maggiore difficoltà a causa di scelte energetiche sbagliate e relazioni internazionali completamente assenti negli ultimi anni. Gli interventi del governo sono totalmente insufficienti rispetto ad aumenti impressionanti. Fratelli d'Italia continua a chiedere un credito di imposta pari all'incremento dei prezzi delle bollette e interventi strutturali, non connotati dal furore ideologico ambientalista, che possano mitigare in futuro simili criticità". (Com)