Pnrr: Cingolani, raggiunti tutti gli obiettivi ministero per 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ministero della Transizione ecologica, nel 2021, “abbiamo centrato tutti gli obiettivi del Pnrr in tempo e la preparazione di quelli per il 2022 sta procedendo secondo la tempistica”. Lo ha affermato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Ambiente, Attività produttive e Agricoltura, della Camera sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ministro ha ricordato che per il 2021 era necessario “raggiungere 7 milestone e 3 target di riforme” nell’ambito del Pnrr, mentre invece “nel 2022 ci sono da raggiungere 27 milestone e 12 target”. Infine nel 2023 l’obiettivo è di raggiungere “42 milestone e 13 target”, ha concluso il ministro. (Rin)