Balneari: Mulè (FI), discutere con Europa per trovare compromesso

23 luglio 2021

- Ci sono imprenditori che da Nord a Sud hanno investito decine di migliaia di euro non per costruire cattedrali sulle spiagge ma per preservare e farsi carico della manutenzione ambientale delle nostre coste. Non si possono penalizzare. Lo ha detto questa mattina a "SkyTg 24" il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia. “Dobbiamo piuttosto accompagnarli verso un nuovo ordinamento che non può essere quello delle gare immediate. Con l'Europa si dialoga e si arriva a un compromesso", ha aggiunto il sottosegretario. (Rin)