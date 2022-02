© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scade fine marzo" per l'Italia il recepimento della direttiva sul whistleblowing "un obiettivo che Commissione europea attende per il contrasto alla corruzione". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in audizione presso la commissione Giustizia della Camera nell'ambito dello stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (Rin)