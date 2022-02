Ue-Africa: rappresentante per il Sahel Del Re in visita in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Sahel

20 luglio 2021

- La rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re, ha iniziato una visita ufficiale in Germania. "Agenda completa con incontri di alto livello in cancelleria, ministero degli Esteri, ministero della Difesa. Concentrarsi sugli ultimi sviluppi in Sahel e sul coinvolgimento dell'Ue in Africa. La Germania è un attore fondamentale nella regione", scrive Del Re su Twitter. (Res)