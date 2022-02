Filippine-India: incontro ministri Esteri, relazioni bilaterali su “traiettoria ascendente” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state accolte con favore alcune iniziative per rafforzare la cooperazione in aree emergenti come la tecnofinanza, l’economia blu, le fonti energetiche rinnovabili, lo spazio, la sicurezza informatica e la medicina tradizionale. È stato convenuto di coordinarsi strettamente nelle sedi multilaterali e impegnarsi per “un partenariato sfaccettato che faciliterebbe le aspirazioni di sviluppo e le priorità condivise delle due democrazie nella regione indo-pacifica”. Jaishankar ha incontrato anche altri ministri delle Filippine: Delfin Lorenzana, titolare della Difesa, Carlos Domineguez delle Finanze e William Dar dell’Agricoltura. Infine, ha interagito con una rappresentanza della comunità indiana. Sono oltre 120 mila gli indiani che vivono nelle Filippine, mentre circa 1.300 filippini vivono in India. (segue) (Inn)