Ucraina: incontro tra presidenti commissioni Estere Camera deputati Italia e Romania

- Nell'ambito delle consultazioni che la diplomazia parlamentare sta svolgendo per contribuire a una soluzione politica della crisi russo-ucraina, si sono incontrati questa mattina il presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, e la sua omologa della Camera dei deputati della Romania, Rozalia Ibolya Biro. E' quanto si legge in una nota di Montecitorio. Avendo condiviso l'analisi sulla gravità della crisi in Ucraina, i due presidenti hanno convenuto sulla necessità di compiere ogni sforzo per scongiurare il ricorso alle armi e ricercare una soluzione negoziata e condivisa che garantisca la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Spetta alla Russia compiere il primo passo riducendo la pressione militare ai confini dell'Ucraina. Questa crisi - hanno sottolineato i presidenti - richiama l'esigenza di un nuovo "patto per la sicurezza europea", una Helsinki 2, funzionale alla prevenzione dei conflitti e alla risoluzione delle controversie nel contesto geopolitico e geostrategico di oggi, del tutto mutato rispetto al 1975. Un nuovo "patto per la sicurezza" è peraltro necessario anche per dare stabilità al Mediterraneo oggi investito da crisi e conflitti in molti Paesi. Nel corso dei colloqui è stata anche sottolineata la preoccupazione per i tempi lunghi del processo di allargamento della Ue ai Balcani Occidentali per i quali è urgente un'accelerazione dei negoziati con Serbia e Montenegro e l'avvio degli stessi con Nord Macedonia e Albania. (segue) (Com)