Polonia: portavoce servizi speciali, operazione di Lukashenko contro di noi non è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione di Aleksandr Lukashenko contro la Polonia non è finita. Lo ha detto il portavoce del ministro coordinatore dei servizi speciali polacco, Stanislaw Zaryn. “Le pattuglie al confine con la Bielorussia restano minacciate di attacchi brutali da parte dei servizi bielorussi o degli stranieri da loro controllati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri attacchi. Gli agenti e i soldati sono stati bersaglio del lancio di pietre”, ha scritto Zaryn in un messaggio su Twitter. La portavoce della Guardia di frontiera polacca, Anna Michalska, ha riferito all’agenzia di stampa “Pap” che “nella notte c’è stato un tentativo di attraversare il confine nel tratto sorvegliato dall’avamposto di Dubicze Cerkiewne". "Dal lato bielorusso circa 20 persone hanno lanciato pietre verso i soldati polacchi. Quattro persone hanno tagliato il filo spinato e hanno attraversato il confine. Sono state arrestate e le persone restanti si sono dileguate in profondità nel territorio bielorusso”, ha dichiarato la portavoce. Oltre ai quattro, altre sei persone sono state fermate sempre per aver tentato l’attraversamento. (Vap)