Vaticano: Papa nomina nuovo vescovo in Taiwan

Papa Francesco ha nominato vescovo della diocesi di Chiayi, Taiwan, Norbert Pu, del clero di Chiayi, finora parroco di Cristo Re a Putzu. A darne notizia è la sala stampa vaticana. Monsignor Norbert Pu, nato il 26 agosto 1958 ad Alishan, Chiayi, Taiwan. Ha conseguito il baccalaureato in filosofia nel 1980 e in teologia nel 1985 presso la Faculty of Theology St. Robert Bellarmine dell'università cattolica Fu Jen. Ha studiato all'università di Sant'Agostino, in Germania dal 1994 al 2000, per il master in teologia. È stato ordinato sacerdote il 1° gennaio 1987. Dal 2017 è stato consultore diocesano, membro del consiglio dei sacerdoti e della commissione per le scuole dell'infanzia e dal 2018 vicepresidente della commissione per la liturgia e cappellano della scuola cattolica superiore di Hong Ren.