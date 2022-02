Kosovo: missione osservatori Ue, al via lavoro per rafforzare processi elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio in questo momento, il governo del Kosovo ha preso iniziative per spingere per la modifica della legge sul finanziamento dei partiti politici, si prosegue nel comunicato rilevando come questo sia un inizio promettente e l'Ue si è impegnata a continuare a lavorare, in collaborazione con altre parti della comunità internazionale presenti in Kosovo, in stretta collaborazione con i suoi partner sul campo per sostenere il processo di rafforzamento dei processi e delle istituzioni democratiche. L'incontro di oggi è parte integrante del monitoraggio sistematico svolto con gli attori locali per spingere per l'attuazione delle raccomandazioni e migliorare ulteriormente il sistema elettorale. Negli ultimi anni, l'Ue ha intensificato i suoi lavori sull'attuazione delle raccomandazioni della missione europea di osservazione delle elezioni dello scorso anno per le elezioni amministrative (Eu Eom) attraverso i suoi uffici nei Paesi ospitanti e con le parti interessate internazionali o con missioni elettorali di follow-up. (segue) (Beb)