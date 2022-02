Francia-Corea del Sud: colloquio tra ministri difesa Suh e Parly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Suh Wook, ha tenuto un colloquio con la controparte francese Florence Parly ieri, 14 febbraio, in occasione della sua visita ufficiale a Parigi, prima tappa di un viaggio che nei prossimi giorni lo porterà anche in Norvegia e nel Libano. I ministri hanno fatto il punto della cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza e della difesa, e si sono confrontati in merito alla crisi in atto al confine tra Ucraina e Russia. Parly ha ribadito l'impegno di Parigi a tutelare la pace e la stabilità nella regione indo-pacifica, ed ha espresso la volontà di rafforzare la cooperazione con la Corea del Sud, che ha definito un attore chiave in quella regione. Parly ha anche condiviso con l'omonimo francese informazioni d'intelligence raccolte da Parigi in merito alla crisi ucraina. Suh ha discusso delle opportunità di cooperazione in settori quale lo spazio, la sicurezza informatica e l'intelligenza artificiale. (segue) (Git)