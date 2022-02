Ucraina: l’ambasciata indiana esorta i connazionali a lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata dell’India a Kiev ha chiesto ai propri connazionali di valutare la partenza e astenersi dai viaggi non essenziali in Ucraina, “in considerazione delle incertezze dell’attuale situazione”. Un avviso pubblicato oggi dalla sede diplomatica esorta i cittadini indiani, “in particolare gli studenti il cui soggiorno non è essenziale”, a “considerare di lasciare temporaneamente” il Paese europeo. A tutti è consigliato di “evitare i viaggi non essenziali verso e dentro l’Ucraina”. Inoltre, “ai cittadini indiani è richiesto di tenere informata l’ambasciata sulla loro presenza in Ucraina” per essere rintracciati in caso di necessità. L’ambasciata precisa, infine, che continua a essere operativa e a fornire tutti i suoi servizi ai connazionali.(Res)