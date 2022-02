Ucraina: ministero degli Esteri Cina, "retorica incendiaria" sulla crisi "è irresponsabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle attuali circostanze, "è irresponsabile ricorrere ad una retorica incendiaria quando si parla della situazione in Ucraina" e la Cina esorta tutte le parti in causa a creare le condizioni necessarie a raggiungere una soluzione "in modo equo e aperto". Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, avvertendo in conferenza stampa che alimentare lo scontro è una "regressione alle tattiche obsolete della Guerra fredda". Lo stesso Wang aveva annunciato ieri la piena operatività dell'ambasciata cinese a Kiev, che fornirà protezione consolare e assistenza ai connazionali rimasti nel Paese in collaborazione con il ministero degli Esteri. (segue) (Cip)