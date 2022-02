Ucraina: ministero degli Esteri Cina, "retorica incendiaria" sulla crisi "è irresponsabile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giorni gli Stati Uniti e i Paesi europei si stanno preparando a una potenziale invasione russa, indicando il 16 febbraio come la data più probabile per l'inizio dell'intervento. Mentre procedono le evacuazioni dei rappresentanti diplomatici delle varie ambasciate presenti a Kiev, sul lato russo del confine tutto procede secondo quanto programmato con le esercitazioni "Risolutezza alleata 2022" in corso in Bielorussia che proseguono il corso, così come le manovre militari nel Mar Nero. A queste attività militari fa da contraltare il costante dispiegamento di unità e assetti della Nato nei Paesi dell'Europa orientale: tre giorni fa Biden ha annunciato l'invio di altri 3 mila militari in Polonia, mentre venerdì è stato completato lo schieramento di altre mille unità. Nella notte, inoltre, due bombardieri strategici B-52 degli Stati Uniti si sono levati in volo ieri notte dalla base dell'aeronautica britannica a Fairford, nel Regno Unito, per una missione nei cieli europei. Appartenenti alla Quinta brigata aerea bombardieri degli Usa, i due aerei sono giunti a Fairford nella scorsa settimana per eseguire "una missione pianificata da tempo". Decollati dal Regno Unito, i B-52 hanno fatto rotta "verso sud". (segue) (Cip)