Ucraina: ministero degli Esteri Cina, "retorica incendiaria" sulla crisi "è irresponsabile" (3)

- Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin è "pronto per i negoziati" sulla crisi ucraina e sulle garanzie di sicurezza richieste da Mosca. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista all'emittente televisiva statunitense "Cnn". "Innanzitutto il presidente Putin ha sempre insistito sulla necessità di portare avanti negoziati e diplomazia", ha sottolineato Peskov, ricordando l'avvio della questione delle garanzie di sicurezza per Mosca da parte del capo di Stato russo. Secondo il portavoce del Cremlino, l'Ucraina rappresenta solo una parte di un problema più ampio, che riguarda la stabilità strategica e le garanzie di sicurezza per la Russia in Europa. Ieri il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, aveva detto a Putin che Mosca non vuole impegnarsi in conversazioni infinite con gli Stati Uniti e la Nato sulle questioni chiave di sicurezza che la preoccupano, aggiungendo che, tuttavia, vi è ancora la possibilità di raggiungere un accordo. (Cip)